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رئيس "الشيوخ" يستقبل هشام حطب

05:50 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
رئيس "الشيوخ" يستقبل هشام حطب

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية؛ لتقديم التهنئة له بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ.

وأثنى رئيس مجلس الشيوخ على نشاط اللجنة الأوليمبية ودورها في أن تكون حلقة الوصل بين الرياضة المصرية والعالمية.

وأكد تقديم كل الدعم من جانب مجلس الشيوخ للجنة الأوليمبية للوصول إلى مستوى لائق أمام العالم أجمع في الرياضة المصرية.

من جانبه، أبدى "حطب" سعادته بتولي شخصية كبيرة وقامة قانونية وسياسية مثل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منصب رئيس مجلس الشيوخ، مشدداً على أن الفترة القادمة ستشهد التعاون والتنسيق بين اللجنة الأوليمبية والبرلمان بغرفتيه للوصول بالرياضة المصرية إلى أعلى مستوى وأعلى المراكز الدولية.

عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ هشام حطب اللجنة الأوليمبية

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