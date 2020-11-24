جامعة حلوان تنظم ندوة "الجودة الشاملة في صناعة الملابس" بكلية الفنون التطبيقية

كتب- مصراوي:

نظم قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، ندوة عن نظم الجودة الشاملة لطلاب الفرقة الثانية قسم الملابس الجاهزة ضمن مقرر إدارة الجودة الشاملة، تحت إشراف الدكتور عبدالرحيم رمضان، رئيس القسم العلمي، والأستاذة الدكتورة بهيرة الجبالي.

يأتي ذلك في إطار ربط المقررات الدراسية بسوق العمل لتلبية متطلبات الصناعة وإكساب الطلاب الخبرات العلمية والمهارة اللازمة لإتقان العمليات الإنتاجية.

أدار الندوة المهندس محمود بدوي، مدير إدارة الجودة بمصنع النيل البدرشين، وخريج الكلية قسم الغزل والنسيج، الذي أكد على أن الجودة هي أهم ما يبحث عنه المستهلك في صناعة الملابس الجاهزة، متحدثًا عن أهم المعلومات والموضوعات الهامة التي تفيد في النهوض بمجال صناعة الملابس في مصر.

تضمنت الندوة عرضا

لأهم الأساليب التي تحقق جودة صناعة الملابس في المصانع والشركات بدءًا من الخامات (الأقمشة) بتحديد أهم الاختبارات القياسية اللازمة طبقا للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، وكذلك الاشتراطات الفنية للملابس الجاهزة بمعرفة كيفية مطابقة المنتج للمواصفات و الضبط الإحصائى للجودة والتي تحقق خواص الاستخدام النهائي والرقابة على جودة الإنتاج.

كما تم الحديث حول تطور مفاهيم الجودة والتى تبدأ من جودة المنتج (السلعة) والعمليات -إشباع رغبات العميل- الجودة كعامل فى المنافسة والتميز فى السوق وأخيرا إدارة الجودة الشاملة كمدخل إلى الأيزو، والتى تعتبر المدخل الطبيعى للتحسين المستمر لأداء المنشآت الصناعية وأساس التفوق والتميز لتدعيم القدرة التنافسية من خلال تحسين الإنتاجية.