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وزير الخارجية لرئيس "الشيوخ": سنتواصل دائمًا بالمجلس بما يخدم مصالح المواطن

12:17 م الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
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كتب- مصراوي:

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السفير سامح شكري، في ضوء استقباله المهنئين له بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ، وحصوله على ثقة أعضاء المجلس .

وأكد عبدالرازق الدعم الكامل لوزارة الخارجية، في كل المعارك الدبلوماسية التي تخوضها، مؤكدًا أن الشارع المصري يلمس الجهود المبذولة في هذا الصدد؛ حيث الجولات المتواصلة بكل الملفات، والتي تحقق نجاحات على أرض الواقع في كل القضايا ذات الصلة.

ومن جانبه، تقدم شكري بالتهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مؤكدًا التطلع الكامل نحو التعاون مع مجلس الشيوخ في ضوء التواصل المباشر بين السلطة التنفيذية وممثلي الشعب المصري تحت قبة البرلمان، بما يحقق طموحات الشعب المصري وحماية مصالحه.

عبدالوهاب عبدالرازق سامح شكري مجلس الشيوخ وزارة الخارجية

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