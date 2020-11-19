أكثر الكلمات إنتشاراً

سفاح الجيزة فيروس كورونا الطقس أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم مصر وتوجو

الإمارات: جواز الحصول على رخصة المهن الحرة لممارسة النشاط في أي مكان

02:28 م الخميس 19 نوفمبر 2020
الإمارات: جواز الحصول على رخصة المهن الحرة لممارسة النشاط في أي مكان

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جواز الحصول على رخصة المهن الحرة لممارسة النشاط في أي مكان.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وفي إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل الإمارات، حول أنه يجوز للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance).

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أجازت للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance) لحوالي 48 نشاطاً اقتصادياً مما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به، وتتيح الرخصة حصول صاحبها وأسرته على الإقامة في أبوظبي، ولا تتطلب أية مساحات مكتبية.​

وزارة القوى العاملة الإمارات رخصة المهن الحرة

الخبر التالى:

سعفان: الإعداد لبروتوكول تعاون مع "الاتصالات" لدعم نظم التحول الرقمي بالقوى العاملة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:واردة بشدة.. "الصحة العالمية" تكشف إمكانية الإصابة بكورونا لمرة ثانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا