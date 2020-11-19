الإمارات: جواز الحصول على رخصة المهن الحرة لممارسة النشاط في أي مكان

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت جواز الحصول على رخصة المهن الحرة لممارسة النشاط في أي مكان.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وفي إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعته للقرارات المهمة الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل الإمارات، حول أنه يجوز للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance).

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أجازت للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance) لحوالي 48 نشاطاً اقتصادياً مما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به، وتتيح الرخصة حصول صاحبها وأسرته على الإقامة في أبوظبي، ولا تتطلب أية مساحات مكتبية.​