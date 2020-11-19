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بيان جديد من صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن حاجزي شقق الإعلان العاشر

02:04 م الخميس 19 نوفمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء العمل على ملفات عملاء الإعلان العاشر لمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

وقال الصندوق، عبر صفحته على فيسبوك، الخميس: تم بالفعل التعامل على 2460 ملفا للعملاء المتقدمين على مدينة السادات بالإعلان العاشر وحدات مساحة 90م2، علماً بأنه سيتم التعامل على باقي ملفات العملاء تباعاً طبقاً لجاهزية الوحدات.

وأضاف الصندوق: لمتابعة الطلب الخاص بكم يمكنكم الاتصال بمركز الاتصالات على أرقام (٥٧٧٧ - ٥٩٩٩ - ١١٨٨ - ٠٩٠٠٧١١١٧) من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.

شقق الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري فيسبوك

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