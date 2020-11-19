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نقيب الصحفيين يعقد اجتماعا مع صحفيي "السياحة والآثار" قبل لقاء الوزير

12:08 م الخميس 19 نوفمبر 2020
نقيب الصحفيين يعقد اجتماعا مع صحفيي "السياحة والآثار" قبل لقاء الوزير

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مصراوي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه تأكيدًا لما أعلنه في بيانه الصادر صباح أمس الأول الثلاثاء، سيجتمع اليوم الخميس بمقر النقابة مع كل الزملاء المعتمدين كمندوبين لصحفهم وإصداراتهم ومواقعهم لدى وزارة السياحة والآثار، الساعة الخامسة، لبحث مطالبهم المتعلقة بتسهيل عملهم الصحفي بالوزارة، ومناقشة أي مشكلات أو عوائق تقف في طريقه، واقتراح الحلول والسبل المناسبة لمواجهتها في ظل المذكرات والبيانات التي تقدم بها مؤخرًا بعض من الزملاء وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن هذا الاجتماع يسبق اللقاء المشترك المقرر عقده مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبوع القادم، والذي استمرت طوال الأيام الماضية الاتصالات والترتيبات الكثيفة بشأنه، لضمان وصوله للنتائج المرجوة منه على قاعدة الحرص التام على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، واحترامهم وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية أثناء قيامهم بعملهم.​

ضياء رشوان نقابة الصحفيين السياحة والآثار

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