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شرط أمام الشركات.. الصحة العالمية تُعلق على إعلان نتائج لقاحات كورونا

12:03 م الخميس 19 نوفمبر 2020
شرط أمام الشركات.. الصحة العالمية تُعلق على إعلان نتائج لقاحات كورونا

الدكتور أحمد المنظري


كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، إنه يوجد 4 لقاحات حالياً ضد فيروس كورونا المستجد، جرى الإعلان عن إنجاز مراحلها الأخيرة للتجارب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن عبر الإنترنت حول مستجدات كورونا في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف المنظري: "كما علمتم من وسائل الإعلام المختلفة، يوجد حاليا 4 أنواع من اللقاحات من أمريكا والصين وبريطانيا، وكمنظمة صحة عالمية لم يصلنا تسجيل رسمي بأي لقاح من خلال منصة كوفاكس للتعامل مع اللقاحات، لكن العمل جار مع مختلف الشركات والمنظمات لاعتماد اللقاحات التي تمر من خلال التجارب السريرية".

وتابع: "فيما يخص مأمونية وسلامة اللقاحات وتسويقها أؤكد لكم أن دول العالم لن تجيز أيا من هذه اللقاحات قبل التأكد من مأمونية وسلامة اللقاحات من خلال القنوات الرسمية".

وأوضح أن هناك خطوات أخرى يجب على الدول والشركات الالتزام بها قبل تسويق اللقاحات، تتمثل في تسجيل اللقاح ومراجعة التجارب حتى نضمن سلامة اللقاحات على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وقال المنظري: "من المبكر القول على الرغم من وجود اللقاحات، أن هذا الوباء سيكون موسمياً فلا زلنا نحتاج الكثير من الوقت لدراسة نمط انتشار والتحور".

أحمد المنظري لقاح كورونا فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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