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الحكومة تنفي شائعة جديدة بشأن رسوم المرور بقناة السويس

11:24 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
الحكومة تنفي شائعة جديدة بشأن رسوم المرور بقناة السويس

سفينة تمر في قناة السويس

كتب- مصراوي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن إصدار تخفيضات جديدة لرسوم مرور كافة السفن بقناة السويس.

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار تخفيضات جديدة لرسوم مرور السفن العابرة بقناة السويس.

وأوضحت الهيئة، أن قرار خفض رسوم العبور إلى 50%، يتعلق بالسفن السياحية فقط دون غيرها، وهو تخفيض بموجب منشور مفعل وساري منذ عام 2002، للسفن السياحية في كل من رحلتي الذهاب والعودة في حالة زيارة هذه السفن للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر شريطة ألا تقل مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعة للحصول على قيمة التخفيض كاملة، وذلك بهدف تقديم كافة التسهيلات لتشجيع السياحة.

وأشارت إلى زيادة إيرادات القناة لتصل إلى 490.2 مليون دولار خلال أكتوبر 2020، مقارنة بـ470.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2020.

وفي السياق ذاته، شهدت حركة الملاحة في قناة السويس نمواً تدريجياً في أعداد وحمولات السفن بالربع الثالث 2020 في الفترة من (يوليو إلى سبتمبر)، حيث أظهرت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو من 1424 سفينة إلى 1512 سفينة خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 1538 سفينة خلال شهر سبتمبر، كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن خلال شهر يوليو إلى 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 95.8 مليون طن خلال شهر سبتمبر.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg) .

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسوم المرور بقناة السويس قناة السويس

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