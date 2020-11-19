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بسبب تجاوزات وزير السياحة والآثار.. نقيب الصحفيين يجتمع اليوم بمحرري القطاع قبل لقاء الوزير​

07:15 ص الخميس 19 نوفمبر 2020
بسبب تجاوزات وزير السياحة والآثار.. نقيب الصحفيين يجتمع اليوم بمحرري القطاع قبل لقاء الوزير​

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

مصراوي

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه تأكيدًا لما أعلنه في بيانه الصادر صباح أمس الأول الثلاثاء، فسوف يجتمع الخميس بمقر النقابة مع كل الزملاء المعتمدين كمندوبين لصحفهم وإصداراتهم ومواقعهم لدى وزارة السياحة والآثار ، الساعة الخامسة بعد الظهر، لبحث مطالبهم المتعلقة بتسهيل عملهم الصحفي بالوزارة، ومناقشة أي مشكلات أو عوائق تقف في طريقه، واقتراح الحلول والسبل المناسبة لمواجهتها -وذلك كله - في ظل المذكرات والبيانات التي تقدم بها مؤخرا بعض من هؤلاء الزملاء وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وأضاف النقيب أن هذا الاجتماع يسبق اللقاء المشترك المقرر عقده مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبوع القادم، والذي استمرت طوال الأيام الماضية الاتصالات والترتيبات الكثيفة بشأنه، لضمان وصوله للنتائج المرجوة منه على قاعدة الحرص التام على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، واحترامهم وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية أثناء قيامهم بعملهم.

ضياء رشوان خالد العناني وزارة السياحة وزير السياحة نقابة الصحفيين

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