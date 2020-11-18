تجنبا للخداع.. حماية المستهلك يكشف ضوابط بيع وشراء السيارات المستعملة



كتب- يوسف عفيفي:



أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، ضوابط عملية بيع وشراء السيارات المستعملة طبقا لقانون حماية المستهلك.



وأوضح فرج، في تصريحات له، أن قانون حماية المستهلك ينظم بيع كل شيء بما فيها بيع السيارات المستعملة، حتى لا يتم خداع المستهلك.



وأضاف أنه وفقا لما هو موجود حاليا في العالم كله، لابد أن يتم الكشف على هذه السيارات وفي حال عدم إجراء الكشف عليها يقر المشتري أنه يتحمل مسؤولية ذلك.



وتابع فرج: "الشروط تستوجب عمل تقرير فني يوضح عمل السيارة، من مراكز متخصصة ومعتمدة بحيث يكون المستهلك على بينة إذا كانت السيارة تم رشها أو بها صدمات أو تعرضت لحادث بوقت سابق، في مراكز متخصصة في ذلك ومعتمدة وده إجراء لسه مخدناش خطوات فيه".



وأضاف رئيس حماية المستهلك: "معارض بتكتب العربيات بأسماء أشخاص تعمل في المعارض، إحنا بقى هننظم العملية، والعملية كلها ثقافة، إننا بنعلم المستهلك يعمل إيه في الحالات دي وفي نفس الوقت بنعرف صاحب المعرض المفروض يعمل إيه وكل واحد يعرف اللي له واللي عليه، وفي إحدى السيارات الغالية جدا اتباعات واكتشفنا أن نص العربية مقصوص وملحوم متغير ورجعنا الفلوس للمستهلك مرة أخرى".