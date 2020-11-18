وزير الطيران ورئيس الجامعة الأمريكية يبحثان سبل التعاون في التدريب والإدارة والتسويق

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة وشركاتها التابعة تضع على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشري داخل قطاع الطيران المدني، وذلك من خلال تنمية مهاراته ورفع مستوى الأداء العملي عن طريق التدريب الفعال داخل العديد من الجهات التعليمية الكبرى.

وتابع منار بأن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة للتطوير الإداري والعملي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، ومواكبة التطور الهائل في مجالات التدريب والوصول به إلى المستويات العالمية داخل منظومة الطيران المدني.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة؛ تلبية لدعوة السفير فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران.

وبحث وزير الطيران المدني ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والحوكمة والإدارة والتسويق، كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية لأقسام ومباني الجامعة والتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة في المجال الأكاديمي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضة.. وغيرها.