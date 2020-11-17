"هيكل" يكرم سفراء الإعلام الجديد والفائزين بـ"خبر في صورة"

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن إطلاق الوزارة لمُسابقتي "سفراء الإعلام الجديد" و"خبر فى صورة" منذ ثلاثة شهور استهدف بناء جسور مع الإعلام الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح إضافة لقوة الدولة الإعلامية وليس خصماً لها.

وقال هيكل - خلال كلمته اليوم الثلاثاء في حفل تكريم الفائزين بالمسابقتين - إنه تم إطلاق المُبادرتين ضمن خطة وزارة الدولة للإعلام للاستفادة من الطاقات الإبداعية للشباب المصري في مجالات الإعلام الجديد.

وأضاف "ولا أبالغ إن قلت أنه أيضاً إعلام مُتجدد، تتطور وسائله بُسرعة مُذهلة، ويَزداد عدد مُتابعيه أيضاً بُسرعة لافته للأنظار، ففي العصر الذي نعيشه لم يَعد مُمكناً حجب معلومة أو منعها، ولكن يسهل جداً تحويرها والتلاعب بها، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجهه المُجتمع الذي أصبح كل شئ فيه يَسير بُسرعة مُذهلة".

وتابع هيكل قائلاً "اليوم أصبحنا نتحدث عن صحافة المواطن، المواطن هو الذي يصنع القصة، وأصبح زمن نشر الخبر لا يزيد عن ثواني بعد حدوثه إن لم يكن في وقت حدوثه، ولم يكن مُمكناً أبداً أن نرصد كل هذه الظواهر ثم نقف في وزارة الدولة للإعلام مُتجاهلين هذا التطور وهذا التغيير، ووضعنا في سياستنا ضرورة بناء جسور مع هذا الإعلام الجديد ليضيف إلى قوة الدولة الإعلامية".

وأضاف "من هنا فكرنا في هاتين المُباردتين، وقصرناهما على الشباب المصري الواعد المُتميز في مجال التواصل الاجتماعي لبناء جسور من التواصل، والُمسابقتان لا تُمنح فيهما جوائز مالية لكننا فقط نمنح درع رمزي وتقديري، رمزي لأنه يُعبر في شكله عن تفهمنا لهذا الإعلام الحديث الذي يجب أن يعمل جانباً إلى جنب مع الإعلام التقليدي المعروف، وتقديري لأن صناع المُحتوى الإعلامي الجُدد من الشباب ولديهم وجهات نظر نريد أن نتعرف عليها، ولا ننكر أننا نستفيد مِما يطرحونه في كثير من الأحيان".

وأكد هيكل أن وزارة الدولة للإعلام ستدعم هؤلاء الشباب وتقدم لهم المعلومات الصحيحة متى طلبوها، كما ستقدم لهم العون الكامل للحصول على المعلومات الحقيقية، مضيفاً "نقول لهم جميعاً في هذا الاحتفال أننا نُقدر هذا الإعلام الجديد ونُمد يد العون لكم في صناعة المُحتوى".

وأوضح هيكل أن "من يُنكر حقيقة تأثير الإعلام الحديث على الرأي العام سواء في مصر أو في العالم، لا يُدرك جيداً آليات هذا العصر، وما طرأ عليها من تغيرات، ونحن لا نريد أن يفوتنا أكثر مِما فات".

وأعرب عن فخر وزارة الدولة للإعلام بهذا الشباب الماهر في صناعة المُحتوى، مشيراً إلى أن عدم الفوز في المسابقة لا يعني أن الوزارة ستمد يد العون فقط لمن فازوا، ولكنها ستتعاون وستدعم الجميع دون تدخُل في القصة الخبرية أو المُحتوى الإعلامي.

وقال هيكل "لا أخفي إعجابي الشديد بكبار السن الذين انتقدوا اقتصار المُسابقتين على الشباب، وأبدوا رغبتهم في المُشاركة، وفي ذلك إثبات بأن تأثير الإعلام الحديث تجاوز الشباب ليصل إلى كبار السن أيضاً".

وقدم هيكل التهنئة لهذه النخبة المُتميزة من الشباب المصري الواعد الذين فازوا في مُسابقتي سفراء الإعلام الجديد، وخبر في صورة، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لجنتي التحكيم في المُسابقتين الذين بذلوا جهداً جَباراً لتقييم الأعمال المُقدمة بحيادية ونزاهة.