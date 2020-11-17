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التضامن والطيران المدني تتفقان على عرض منتجات جمعية "النور والأمل" بالمطارات

10:28 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
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كتب - محمد عبيد

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين.

ورحبت القباج، بوزير الطيران المدني والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن سمة الحكومة الحالية هو العمل المشترك بين الوزراء وبعضهم البعض، وبين الوزراء والمحافظين.

وشهد اللقاء بحث تسويق منتجات الأسر المنتجة فى صالات السفر بالمطارات المصرية المختلفة دعماً لفرص التسويق، وقد أبدى وزير الطيران المدنى موافقته واستعداده لبحث التجربة ومراقبة نجاحها، كما وافق سيادته على عرض منتجات جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات مجانًا فى كل مطارات الجمهورية بجميع الصالات والأسواق الحرة، دعما للجمعية ولمنتجاتها، مؤكدًا قدرتهم على إبراز منتجاتهم بشكل يعكس إبداعاتهم.

كما شهد اللقاء مناقشة ملف التأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى طرح موضوع تسهيلات سداد الاشتراكات التأمينية حتى ديسمبر 2020، وقد وعدت وزيرة التضامن ببحث متطلبات وزارة الطيران المدنى مع رئيس هيئة التأمينات والمعاشات وبذل كل الجهود للوصول لأفضل الحلول لجميع الأطراف.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جمعية النور والأمل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

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