أمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين والظواهر الجوية (ليلا ونهارا)
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، وتكون معتدلة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد.
وأشارت الهيئة إلى أن الطقس بارد على أغلب المناطق مائل للبرودة على جنوب سيناء ليلا، وأبرز الظواهر الجوية شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري، في ظل توقع أمطار بنسبة 30% على الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.
وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة والوجه البحري 23- 16، السواحل الشمالية 23- 17، جنوب سيناء 28- 18، شمال الصعيد 25- 15، جنوب الصعيد 29-16.
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