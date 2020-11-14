السيسي ينعى رئيس مالي السابق "أمادو توماني توري": أحد أبرز القادة الأفارقة

(مصراوي):

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تعازي في وفاة رئيس مالي الأسبق "أمادو توماني توري"، عبر خلالها وبالإنابة عن الشعب المصري عن خالص التعازي إلى الشعب المالي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس الأسبق "أمادو توري" الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها.

وقال السيسي، إن مصر لن تنسي جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلاً عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات: "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".