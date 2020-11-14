أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وقع عصر اليوم.. "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل زلزال شرق القاهرة

06:14 م السبت 14 نوفمبر 2020
وقع عصر اليوم.. "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل زلزال شرق القاهرة

(مصراوي):


سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم السبت، هزة أرضية في شرق القاهرة.

وقال المعهد في بيان له، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 4 عصرًا و25 دقيقة، في خط عرض 30 شمالًا، و31 شرقًا.

وأضاف المعهد، أن بعض المواطنين شعروا بها وكانت قوتها 2.6 درجة على مقياس ريختر.

زل

هزة أرضية زلزال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110319

    عدد المصابين

  • 100847

    عدد المتعافين

  • 6429

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 53317959

    عدد المصابين

  • 37350265

    عدد المتعافين

  • 1302696

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:النمسا: مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا