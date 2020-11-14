وقع عصر اليوم.. "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل زلزال شرق القاهرة
(مصراوي):
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم السبت، هزة أرضية في شرق القاهرة.
وقال المعهد في بيان له، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 4 عصرًا و25 دقيقة، في خط عرض 30 شمالًا، و31 شرقًا.
وأضاف المعهد، أن بعض المواطنين شعروا بها وكانت قوتها 2.6 درجة على مقياس ريختر.
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