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إضاءة الأهرامات بمناسبة انطلاق المهرجان الثالث للقفز بالمظلات

08:20 م الخميس 12 نوفمبر 2020
إضاءة الأهرامات بمناسبة انطلاق المهرجان الثالث للقفز بالمظلات

المهرجان الثالث للقفز بالمظلات

كتب يوسف عفيفي:

أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الخميس، الأهرامات الثلاثة، بمناسبة المهرجان العالمي للقفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات في نسخته الثالثة تحت شعار "اقفز كالفرعون"، بمشاركة 120 متسابقا يمثلون 17 دولة.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء، إن إضاءة الأهرامات يُضيف عظمة وإبهار للمهرجان ويعلن عن مشاركة مصر أرض الثقافة والحضارة الفريدة والتي تعتبر الدولة الوحيدة التي يمكن ممارسة رياضة القفز فيها طوال العام، ودعوة لكل شعوب العالم لزيارة الأهرامات ومناطقها الأثرية للتمتع بحضارتها العظيمة وتاريخها المجيد.

وكان من المقرر انطلاق المهرجان في يونيو الماضي، غير أن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، وتمت القفزة من ارتفاع 15 ألف قدم فوق سطح الهرم.

المهرجان الثالث للقفز بالمظلات الأهرامات شركة مصر للصوت والضوء

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