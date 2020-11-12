الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المستشار أحمد عبدالقوي غنيم
12:35 م الخميس 12 نوفمبر 2020
القاهرة (أ ش أ):
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد نادر محمد سليمان، للتعزية في وفاة المرحوم المستشار أحمد عبدالقوي غنيم، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.
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