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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المستشار أحمد عبدالقوي غنيم

12:35 م الخميس 12 نوفمبر 2020
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المستشار أحمد عبدالقوي غنيم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة (أ ش أ):

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد نادر محمد سليمان، للتعزية في وفاة المرحوم المستشار أحمد عبدالقوي غنيم، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.​

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