الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المستشار أحمد عبدالقوي غنيم

القاهرة (أ ش أ):

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد نادر محمد سليمان، للتعزية في وفاة المرحوم المستشار أحمد عبدالقوي غنيم، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.​