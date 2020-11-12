20 مليون جرعة لقاح دولي وخط إنتاج محلي.. إجراءات جديدة من الصحة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا
كتب- يوسف عفيفي:
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعدادات الوزارة للموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا.
ويرصد "مصراوي" أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الوزيرة على النحو التالي:
- تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات.
- تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا.
- متابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية.
- زيادة المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد.
- زيادة مخزون المستلزمات الوقائية.
- تدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى.
- مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية.
- زيادة القدرة التشغيلية بإجمالي 61 معملا.
- رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل.
- تطوير شبكة الغازات وزيادة إمداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية.
- التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسينوفاك لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات فيروس كورونا.
- انتهاء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 ألف مشارك.
- زيادة قدرة الخط الساخن 105.
- استمرار مبادرات الصحة العامة، والقوافل العلاجية وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج.
- صرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر وتطعيمات روتينية.
- استمرار منظومة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.
- إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.
- مصر ستحصل على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.
- منح الأولوية للأكثر عرضة للإصابة بالفيروس (الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثراً، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
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