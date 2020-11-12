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20 مليون جرعة لقاح دولي وخط إنتاج محلي.. إجراءات جديدة من الصحة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

06:30 ص الخميس 12 نوفمبر 2020
20 مليون جرعة لقاح دولي وخط إنتاج محلي.. إجراءات جديدة من الصحة لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعدادات الوزارة للموجة الثانية المحتملة لفيروس كورونا.

ويرصد "مصراوي" أبرز الإجراءات التي أعلنت عنها الوزيرة على النحو التالي:

- تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات.

- تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا.

- متابعة الالتزام ببروتوكولات العلاج من خلال اللجنة العلمية.

- زيادة المخزون الاستراتيجي للأدوية الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد.

- زيادة مخزون المستلزمات الوقائية.

- تدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى.

- مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية.

- زيادة القدرة التشغيلية بإجمالي 61 معملا.

- رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل.

- تطوير شبكة الغازات وزيادة إمداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية.

- التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وسينوفاك لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا التصنيع للقاحات فيروس كورونا.

- انتهاء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 ألف مشارك.

- زيادة قدرة الخط الساخن 105.

- استمرار مبادرات الصحة العامة، والقوافل العلاجية وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج.

- صرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر وتطعيمات روتينية.

- استمرار منظومة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

- إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.

- مصر ستحصل على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

- منح الأولوية للأكثر عرضة للإصابة بالفيروس (الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثراً، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

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