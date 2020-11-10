البحوث الإسلامية يعقد اللقاء الثالث لمنتدى الحوار.. غدا

كتب - محمود مصطفى:

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، غدًا الأربعاء، اللقاء الثالث لمنتدى مجمع البحوث الإسلامية للحوار، حيث يعقد اللقاء افتراضيًا عبر منصة Microsoft Teams، بعنوان: "الشباب.. بين خطر التطرف الديني والفكر الإلحادي"، ويحاضر فيه الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد جمعة الأستاذ بجامعة الأزهر، وستتم ترجمة القلاء باللغة الإنجليزية لغير الناطقين بالعربية.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن اللقاء يأتي في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية في التوعية المجتمعية، ومخاطبة الشباب والعمل المستمر على حمايتهم من الأفكار المتطرفة والبعيدة عن صحيح هذا الدين، حيث يأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور ‏أحمد الطيب شيخ الأزهر، بطرح القضايا الجدلية والفكرية التي تشغل ‏اهتمامات الناس ومناقشتها بشكل منهجي وعلمي يبين لهم الرؤية ‏الشرعية الصحيحة فيها، ويحذرهم من الأفكار الشاذة والمضللة ‏التي ترتبط بتلك القضايا.‏

أضاف عيّاد أن اللقاءات المستمرة لمنتدى الحوار تسير وفق ‏خطة استراتيجية؛ لتحقيق الأهداف الرئيسة في تجديد الخطاب الديني ‏من خلال طرح مجموعة من القضايا العصرية التي تشهد كثيرًا ‏من الجدل في الفترة الحالية، ويتم استغلالها من جانب أصحاب ‏المصالح الخاصة والقائمين على الترويج للفكر المتطرف.

وأوضح، أن سبب اختيار موضوع الإلحاد والتطرف في ثالث لقاءات ‏المنتدى الحواري، باعتبار أن هذه القضية الفكرية تؤرق نفوس بعض الشباب وما يطرحونه ‏من تساؤلات وتصورات تحتاج إلى منهج علمي في مناقشتها لبيان ‏الحقائق وتفنيد الشبهات من خلال المنهج التجريبي والمنهج العقلي‎.‎