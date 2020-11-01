لجنة إعداد لائحة الشيوخ: الانتهاء من مناقشة 239 مادة من مشروع القانون

(مصراوي):

عقدت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اجتماعها الثالث، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وحضور وكيلي المجلس وأعضاء اللجنة، وتم الانتهاء من مناقشة 239 مادة من المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس.

وقرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، ضمانًا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس، فيما تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس وطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والإجراءات التشريعية البرلمانية، والتي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور، ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، والباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته والتي تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث في كل منها.

وحرص الأعضاء على مختلف تخصصاتهم وخبراتهم على المشاركة في المناقشة، بما يسمح بإثراء الحوار وعرض كافة الآراء، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة في المجلس، فضلًا عن خبرات وتخصصات متنوعة في أعضائها.

وأدار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الجلسة مرحبًا بكافة الطروحات، وأعطى الفرصة لكافة الآراء و الأفكار، مؤكدًا أنه ليس ثمة محاذير على أية مقترحات ولم يتم مصادرة أي فكر، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ هو بالإضافة لدوره التشريعي بيت خبرة ومجمع للمتخصصين والعلماء وأصحاب الرؤى في كافة المجالات.

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