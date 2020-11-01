أمطار لمدة 5 أيام.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مناطق سقوط الأمطار وحالة الطقس بداية من اليوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل، حيث تستمر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق خلال هذه الفترة.

وأضاف الخبراء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا.

وعن مناطق سقوط الأمطار، أكد الخبراء، أنه متوقع اليوم الأحد وغدا الاثنين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، بينما تكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أن حركة الرياح تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتابع الخبراء: "تستمر فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء خاصة مناطق (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبور سعيد والعريش، كما تتعرض مناطق من شمال الوجه البحري إلى أمطار خفيفة خاصة بلطيم والبحيرة وكفر الشيخ، ويوجد أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح الخبراء أن يوم الأربعاء يشهد أمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء وتكون متوسطة الشدة، لكن على شمال الوجه البحري تكون الأمطار خفيفة، وتشمل مناطق سقوط الأمطار جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار الخبراء إلى أن يوم الخميس المقبل يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة.