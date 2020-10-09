الأوقاف تحذر الأئمة من المشاركة في الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب

كتب- محمود مصطفى:

دعت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية أو الدعاية لأي مرشح تحت أي ظرف من الظروف وبأي صورة من الصور.

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة بألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية بأي صورة من الصور، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والإدارية، مطالبة مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ علم جميع الأئمة وخطباء المكافأة بذلك

وأكدت أن المشاركة الإيجابية وإدلاء الجميع بأصواتهم في العملية الانتخابية أئمة أو غيرهم هو استحقاق دستوري وواجب وطني تحث بشدة على أدائه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي حفاظا على هيبة الإمام ومكانته، ودفعًا للزج بالمساجد أو العاملين بها في أي لون من ألوان الدعاية الانتخابية، وحرصًا على عدم استغلال الدين أو علمائه في غير مهمتهم السامية.

كانت وزارة الأوقاف، أحالت إمامين الجيزة لباحثي دعوة بعد مشاركتهم في الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين لمجلس النواب.