"قومي المرأة": الأمم المتحدة أكدت ريادة مصر في مراعاة احتياجات المرأة خلال "كورونا"

(مصراوي):

أعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بما جاء في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، الذي أوضح أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إلى أن تقرير الأمم المتحدة أكد أن مصر هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد 19"، وفي المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير؛ وهي: الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة. كما تضمن التقرير ملحقا يلقي الضوء على تفاصيل دولتين هما مصر وجورجيا.

وأكدت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت التحرك الفوري لاحتواء الأزمة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر، حيث كانت الحكومة المصرية أول حكومة على مستوى العالم تصدر ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة الاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها.

ولفتت إلى أن ورقة السياسات تضمنت تحليلا للوضع القائم، وتقديم عدد من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار أربعة محاور، هي: التأثير في المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير في الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد ريادة مصر في المنطقة واهتمام الدولة بمراعاة احتياجات المرأة ومساندتها خلال جائحة "كوفيد -19"، وهو ما يدل على حجم المكانة التي تتمتع بها المرأة المصرية وأهمية دورها في المجتمع والاحترام والتقدير والدعم الدائم الذي تتلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والذي يؤكد دائما في جميع قراراته عن دعمه للمرأة ومساندته لحقوقها.

يذكر أنه من أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد 19"، التي وردت في تقرير الأمم المتحدة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتخطيط لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وتستهدف البرامج بشكل رئيسي النساء المعيلات لأسر، كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية منحت النساء الحوامل، والنساء اللاتي يرعين طفلًا واحدًا أو أكثر دون سن 12 عاما إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الإغلاق.

وأطلقت كذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة من البرامج التعليمية للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل من خلال مركز تطوير الأعمال النسائية التابع لها.

وجاء في التقرير قيام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتواصل مع السيدات من مختلف المحافظات لإنتاج كمامات ضمن مشروع "المشغل"، بالإضافة إلى توفير مراكز استضافة للسيدات وخطوط ساخنة لاستقبال شكوي السيدات وتوفير المشورة القانونية والدعم النفسي للسيدات في مختلف المجالات.​