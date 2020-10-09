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"قومي المرأة" ينعى "لندة سليمان عطية" مديرة مدرسة كلية السلام منذ الخمسينات

04:42 م الجمعة 09 أكتوبر 2020
"قومي المرأة" ينعى "لندة سليمان عطية" مديرة مدرسة كلية السلام منذ الخمسينات

لندة سليمان عطية

كتبت- نور العمروسي:

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى المربية الفاضلة لندة سليمان عطية مديرة مدرسة كلية السلام منذ الخمسينات والرائدة في مجال التعليم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، وفق بيان، اليوم الجمعة، عن حزنها العميق لوفاة لندة سليمان التي تركت بالغ الأثر في قلوب وعقول كل من تربى ودرس على يديها، والذين يكنون لها خالص المحبة والاحترام والتقدير.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء وأحباء الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.​

لندة سليمان عطية المجلس القومي للمرأة مايا مرسي

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