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وزير الإعلام مهنئًا بذكرى نصر أكتوبر: أعظم ملحمة شهدها العصر الحديث

04:17 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
وزير الإعلام مهنئًا بذكرى نصر أكتوبر: أعظم ملحمة شهدها العصر الحديث

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مصراوي:

تقدم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة التي توافق اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنها أعظم ملحمة شهدها العصر الحديث وتلاحمت فيها قوى الشعب والجيش.

وقال هيكل في تصريحات له اليوم: أهنئ الشعب المصري بالذكرى السابعة والأربعين لانتصار حرب أكتوبر المجيدة٫ اليوم الذي سطرت منه أبناء مصر العظماء من المؤسسة العسكرية اسم مصر فوق الرؤوس خفاقاً عالياً، وجسد أعظم ملحمة وبطولة شهدها العصر الحديث، تلاحمت فيها قوى الشعب والجيش لاستعادة الأرض والعِزة والكرامة، دامت انتصاراتنا بيد شعب مصر العظيم وقيادته العظيمة.

أسامة هيكل وزير الإعلام ذكرى حرب أكتوبر

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