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غدا.. مصر للطيران تسير 35 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

12:39 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
غدا.. مصر للطيران تسير 35 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران غدا الأربعاء، رحلاتها إلى 35 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4 آلاف راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (امستردام، باريس، لندن، ميلانو، الشارقة،بغداد، بيروت، نيويورك، المدينة المنورة)، إضافة إلى ٤ رحلات إلى كل من (جدة)، و٣ رحلات إلى (دبي) ، ورحلتين إلي كل من (اسطنبول، الدمام، الرياض)، و7 رحلات داخلية بمعدل ٣ رحلات إلي (شرم الشيخ)، ورحلتين إلى (الغردقة) ، ورحلة جوية إلى كل من (الأقصر و أسوان)، و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مصر للطيران رحلات جوية رحلات دولية

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