أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

حار نهارًا وأمطار رعدية في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

11:31 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
حار نهارًا وأمطار رعدية في هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(مصراوي):


​تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، يسود طقس حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:
القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

الخبر التالى:

بحضور فريدة فهمي وشيرين رضا.. وزيرة الثقافة تكرّم اسم الراحل "محمود رضا" (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإصابات تحت الـ100.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا