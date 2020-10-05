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إحباط تهريب 4 آلاف قرص مخدر مع راكبة فرنسية في مطار القاهرة (صور)

11:21 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر مع راكبة فرنسية فور وصولها من باريس، أخفتها داخل جيوب سحرية وبين طيات ملابسها لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتبين أنه أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، اشتبه محمود عبدالرؤوف مأمور الجمارك في راكبة فرنسية من أصل مصري، وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تكليف عبدالله حمدي مأمور الضبط تحت إشراف خالد شعبان مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائبها، تبين وجود 131 شريطًا بإجمالي 4665 قرصًا مخدر أنواع مختلفة منها Tramadol وXanax وAlprazolam وLyrica وPregabaline مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​

تهريب مخدرات مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة

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