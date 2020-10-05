إحباط تهريب 4 آلاف قرص مخدر مع راكبة فرنسية في مطار القاهرة (صور)
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كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر مع راكبة فرنسية فور وصولها من باريس، أخفتها داخل جيوب سحرية وبين طيات ملابسها لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.
وتبين أنه أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، اشتبه محمود عبدالرؤوف مأمور الجمارك في راكبة فرنسية من أصل مصري، وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تكليف عبدالله حمدي مأمور الضبط تحت إشراف خالد شعبان مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائبها، تبين وجود 131 شريطًا بإجمالي 4665 قرصًا مخدر أنواع مختلفة منها Tramadol وXanax وAlprazolam وLyrica وPregabaline مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
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