قبل إعلان الأسماء النهائية لمرشحي البرلمان.. هؤلاء أبرز المتغيبين عن المجلس المقبل

كتب- محمد سامي:

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنها ستعلن، اليوم الاثنين، الأسماء النهائية لمرشحي مجلس النواب، بعد إضافة الأسماء التي صدرت لها أحكام بالعودة إلى قوائم المرشحين، واستبعاد مَن صدرت بحقهم أحكام نهائية بالاستبعاد من كشوف المرشحين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي طلبات التنازل النهائية، تمهيدًا لبدء الدعاية الانتخابية.

وستخلو القوائم النهائية للمرشحين من نواب وجدوا بقوة خلال البرلمان الماضي؛ منهم مَن أثار جدلًا شديدًا وصل إلى حد إسقاط عضويته، ومنهم مَن بدأ الدورة البرلمانية متوهجًا ثم اختفى؛ حيث تعددت أسباب الغياب بين قرار بعدم الترشح أو استبعاد بأحكام قضائية أو مَن منع قانون المجلس ترشحهم لدور الانعقاد القادم.

ومِن أبرز الأسماء التي ستغيب عن البرلمان القادم لعدم ترشحها؛ النائبان السابقان محمد أنور السادات وتوفيق عكاشة؛ بسبب قانون مجلس النواب الذي منع أي نائب تم إسقاط عضويته من الترشح خلال نفس الفصل التشريعي الذي تم فيه إسقاط العضوية؛ ما لم يرد إليه اعتباره في نفس الفصل التشريعي.

ويغيب عن المجلس القادم لعدم ترشحه النائب محمد فرج عامر، الذي تولى لجنتَي الشباب والرياضة خلال الدورة المنعقدة حاليًّا للمجلس. وأعلن عامر، في فيديو بثه على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، منتصف الشهر الماضي، أن السبب يعود إلى عدم استطاعته مواصلة العمل النيابي، متابعًا: "لقد أديت واجبي نحو بلدي وشاركت في وضع ١٨ قانونًا، وترأست لجنتي الشباب والرياضة والصناعة بنجاح وأداء راقٍ، كان محل تقدير وإجماع الجميع، وأشعر أنني جندي أخدم وطني في أي موقع برجولة وشرف وأمانة".

وفي محافظة القاهرة يغيب النائب سمير غطاس عضو المجلس في الدورة الحالية عن دائرة مدينة نصر، والذي قرر عدم الترشح خلال الانتخابات القادمة.

كما يغيب اللواء حاتم باشات أول رئيس للجنة الشؤون الأفريقية ونائب دائرة الزيتون، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد المسعود عضو مجلس النواب عن دائرة قصر النيل وبولاق، كما لم يترشح أيضًا سواء على نظام القائمة أو الفردي طاهر أبوزيد ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ومسؤول ائتلاف دعم مصر عقب وفاة مؤسسه اللواء سامح سيف اليزل، كما يغيب عن المجلس القادم محمد صلاح عبدالبديع أستاذ القانون الدستوري ونائب محافظة الشرقية وصاحب اقتراح تطبيق زيادة مدة رئيس الجمهورية بأثر رجعي أثناء مناقشة التعديلات الدسورية فى مجلس النواب، كما يغيب عدد آخر من نواب محافظة الشرقية؛ لعدم ترشحهم، وهم النائبة زينب سالم والنائب محمد علي يوسف الذي تولى رئاسة لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال 3 أدوار انعقاد، والنائبة فايقة فهيم، والتي ترشحت على إحدى القوائم الانتخابية التي تم رفضها من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويغيب نائب مركز الزقازيق خالد بشر لاستبعاده من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لعدم تقدمه بما يفيد بقبول استقالته من حزب مستقبل وطن، وهو ما أيدته المحكمة الادارية العليا، كما يغيب عن الترشح أيضًا الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب خلال أول دور انعقاد ونائب فاقوس بمحافظة الشرقية، والذي أعلن مبكرًا عدم رغبته في الترشح.

ويغيب عن السباق الانتخابي مصطفى كمال الدين حسين عضو ائتلاف 25-30؛ لعدم ترشحه في دائرة بنها، كا تغيب النائبة مني منير والنائبة مارجريت عازر والدكتور مدحت الشريف والقيادي الوفدي فؤاد بدراوي، الذي قرر عدم الترشح عن دائرته بمحافظة الدقهلية، كما لم يترشح عن دائرة محافظة الدقهلية مصطفى الجندي، وغاب عن الترشح جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مدار 5 أدوار انعقاد، ومحمد وهب الله وكيل اتحاد العمال.

ويغيب عن المشهد الانتخابي النائب المعين أسامة الأزهري، وكذلك النائبة المعينة لميس جابر، إضافة إلى محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وأحمد سعيد الذي كان نائبًا عن قائمة من أجل مصر خلال البرلمان الذي تنتهي ولايته شهر يناير القادم. وكذلك يغيب النواب الدكتور جمال شيحة، وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة، وداليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية.

كما يغيب خارجًا عن إرادته وبحكم قضائي النائب سعيد حساسين عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، والذي تم استبعاده بحكم قضائي أيدته الإدارية العليا، وكذلك النائب بدوى عبداللطيف عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، والذي رفضت المحكمة الإدارية طعنه على استبعاده.