التنمية المحلية: مقترحات لإنشاء مدن للسيارات

كتب- محمد نصار:



أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على أنه بحث خلال الاجتماع مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجموعة من ملفات التعاون المشتركة في بعض المحافظات خلال الفترة الجارية.



وأشار شعراوي، إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الأوقاف لإنشاء عدد من المدن الحرفية والمهنية والأسواق الحضارية على شاكلة مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة، وسوق الخميس بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، ومول الوادي الجديد بمدينة الخارجة وبعض المشروعات الأخرى بمحافظة الجيزة.



وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم مناقشة بعض المقترحات الخاصة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والأوقاف فيما يخص إنشاء مدن للسيارات ودراسة توفير قطع أراضي لذلك، مضيفاً أن الوزارة تتعاون مع وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة في تأجير 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين المتواجدين في محيط مستشفى المطرية العام.



وأكد شعراوي، على أن تلك الباكيات بمساحات مختلفة ومتنوعة بقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي والظروف الراهنة وللتيسير على الباعة الجائلين وتقوم محافظة القاهرة بإدارة هذا السوق وتحصيل المبالغ الإيجارية المستحقة.



كما استعرض الوزيران خريطة افتتاحات المساجد الجديدة التي شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية والافتتاحات الجديدة خلال الفترة المقبلة وتخصيص قطع أراضي للبدء في إقامة بعض المساجد الجديدة.



وتم استعراض المرحلة الثانية التي تعتزم الأوقاف طرحها لسوق محافظة البحر الأحمر ودراسة إنشاء أسواق مماثلة بالمحافظات وخاصة محافظات القاهرة الكبرى.



وقال اللواء محمود شعراوي، إنه تم الاتفاق على استمرار تعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأوقاف للقيام بحملات النظافة وتعقيم المساجد، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المتخذة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الأوقاف وعدد كبير من محافظات الجمهورية سواء في المشروعات الاستثمارية أو المساهمات الاجتماعية وغيرها من العديد من المجالات والتي تساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات.



كما أشاد شعراوي بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة وبناء عدد كبير من المساجد خلال السنوات الأخيرة.



وخلال اللقاء تسلم اللواء محمود شعراوي نسخة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير وذلك من وزير الأوقاف، وأشاد اللواء محمود شعراوي بمضمونها، مؤكدًا على أهمية نشرها على نطاق واسع لما لها من إسهام كبير في بناء الوعي ومحاربة الفكر المتطرف والذي يعتزم توزيعه على أئمة المساجد والمدارس والجامعات.