ارتفاع الحرارة والرطوبة وتحذير.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد حالة من الاستقرار، حيث تدور درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

وأضاف الخبراء أنه بداية من الثلاثاء، تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على حبس كميات الرطوبة على سطح الأرض، ويزيد إحساس المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، ويستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع.

وتابع الخبراء: "من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة بين 33 إلى 35 درجة مئوية، و30 درجة على السواحل الشمالية كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 35 و38 درجة.

وأوضح الخبراء أن حالة الطقس خلال هذه الفترة ستكون معتدلة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، حار على محافظات شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية: بدأنا نشعر بنسمات البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، فحالة الطقس بدأت في التغيير بشكل تدريجي، حيث سجل متوسط درجات الحرارة 21 درجة بعد أن كانت تصل لـ24 درجة خلال ساعات الليل.

وحذر الخبراء من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

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