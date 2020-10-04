متحدث البرلمان: كلمة مصر عن "الأسلحة النووية" بالأمم المتحدة معبرة عن تطلعات شعوب المنطقة

كتب- مصراوي:

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن رؤية وكلمة مصر التي ألقاها وزير الخارجية السفير سامح شكري، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية، تاريخية ومعبرة عن رؤية الرئيس السيسي والمصريين بجميع اتجاهاتهم.

وأعلن حسب الله، فى بيان له اليوم الأحد، اتفاقه التام مع تأكيد سامح شكرى قلق مصر البالغ إزاء الجمود الذي تشهده جهود تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي من جانب الدول النووية.

وأشاد متحدث البرلمان بتأكيد وزير الخارجية تطلع مصر لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال اعتماد وثيقة ختامية متوازنة تتضمن إعادة تأكيد الامتثال للالتزامات السابقة وفي مقدمتها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وثمَّن حسب الله تأكيد شكرى أن مصر ترى التخلص التام من الأسلحة النووية بشكل لا رجعة فيه إجراءً ضروريًّا لإحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب متحدث البرلمان الأممَ المتحدة ومجلس الأمن وجميع دول العالم بالعمل على تنفيذ رؤية مصر لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.