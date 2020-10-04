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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 19 ألف راكب على متن 169 رحلة طيران دولية.. اليوم

02:16 م الأحد 04 أكتوبر 2020
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 19 ألف راكب على متن 169 رحلة طيران دولية.. اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إن المطار يشهد سفر ووصول 169 رحلة طيران دولية من وإلى عدة وجهات، تحمل على متنها 19571 راكبًا من جنسيات مختلفة، وتقوم سلطات المطار بإنهاء إجراءاتهم مع مراعاة الإجراءات الصحية.

وأضافت المصادر أن رحلات السفر تبلغ 83 رحلة، وتنقل على متنها نحو 10263 راكبًا، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 86 رحلة؛ تنقل على متنها 9308 ركاب، قادمة من عدة وجهات دولية.

ومن جانبها، تقوم سلطات المطار باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة؛ لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قِبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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