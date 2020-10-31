"البيطريين": وقف صرف إعانات الإصابة بكورونا أول نوفمبر.. وزيادة دعم مرضى السرطان

كتب- أحمد مسعد:

قرر مجلس النقابة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، خلال جلسته اليوم السبت، وقف صرف إعانات الإصابة بكورونا، اعتبارًا من أول نوفمبر 2020، وتخصيص مبلغ 20 ألف جنيه لحالات الوفاة بفيروس كورونا، بنفس ضوابط الصرف باتحاد المهن الطبية.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الإعانات العلاجية وإعانات كورونا، بقيمة 676 ألف و500 جنيه، لـ627 طبيبًا بيطريًا، بالإضافة إلى اعتماد 41 ألف و500 جنيه إعانات اجتماعية لعدد 30 طبيبًا بيطريًا، بجانب زيادة دعم إعانات القلب المفتوح والسرطان إلى 15 ألف جنيه، واعتماد مبلغ مليون و600 ألف جنيه لصالح صندوق التكافل، للمتقدمين للحصول على منح المعاش، ومنح الوفاة من الصندوق، ليتم صرف المتأخرات لمستحقي يوليو وحتى نهاية أغسطس 2020.

واتخذ المجلس قرارًا بدمج الإعانات الدراسية لتقدم مرة واحدة سنويًا، بدلًا من تقديمها كل ستة أشهر، وحصول المستفيد على قيمة الإعانتين دفعة واحدة، على أن يقدم المستفيد إقرار بأن الأبناء مازالوا في الدراسة، مع عمل صيغة إقرار موحد للمستفيد دون أدنى مسئولية على النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى تسليم مقر المركز العلمي في البحيرة، ليتم إدارته بشكل كامل من خلال النقابة الفرعية، كما وافق المجلس على إنشاء إدارة قانونية بالنقابة العامة.