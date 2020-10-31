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"تضم 11 كلية".. متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح السيسي جامعة الملك سلمان

06:37 م السبت 31 أكتوبر 2020
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(مصراوي):

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، جامعة الملك سلمان، والتي تعد منارة حضارية على أرض جنوب سيناء، كونها جامعة متكاملة تستوعب أكثر من 20 ألف طالب وطالبة، وتضم نحو 11 كلية بينها 5 عملية "الطب، الهندسة، الصيدلة، العلوم والمياه وعلوم البحار، الصناعات التكنولوجيا"، و6 نظرية هي "الزراعات الخاصة، علوم المجتمع، العلوم الإنسانية، التاريخ والأثار، سياحة وفنادق، والألسن".

ويعد تشيد الجامعة على أرض محافظة جنوب سيناء طفرة، ومصدر للعديد من الاستثمارات وكذا توفير فرص عمل للعديد من الشباب حسب تصريحات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء السابقة، والذي أكد خلالها أن الجامعة تقوم بتخريج جيل واعي لديه القدرة على استغلال الثروات التي تتمتع بها المحافظة وخاصة أن الجامعة تضم تخصصات علمية جميعها تصب لخدمة المحافظة، ما يلبي احتياجات سوق العمل بالمحافظة.

السيسي جامعة الملك سلمان جنوب سيناء

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