حدث ليلاً| "التعليم" تكشف عدد حالات الإصابة بـ"كورونا".. وسيارة تقتحم الساحة الخارجية للحرم المكي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 80 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99353 حالات حتى اليوم.

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"القاهرة الأكبر".. وزير التعليم يكشف عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في المدارس حتى الآن

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن هناك 14 محافظة مدارسها خالية من أي إصابات بفيروس كورونا.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الوزارة متفهمة مخاوف الأهالي على أبنائهم الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد في المدارس، مشددًا على الوزارة تطمئن جميع أولياء الأمور باتباع إجراءات احترازية غير مسبوقة تطبق في جميع مدارس الجمهورية.

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عوض تاج الدين: 10 أمصال وصلت المرحلة الثالثة من تجارب كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن حالات فيروس كورونا لم تنته، ووزارة الصحة تعلن بشكل دوري وصحيح عن الإصابات، وهناك عدد من الحالات الأخرى البسيطة التي لم يبلغ عنها، وأصبح هناك إمكانية لتلقي العلاج بالمنزل، مشيرا إلى أنه تم رصد حالات كثيرة في الأعمار الكبيرة مصابة بالفيروس وفقا للإحصائيات المعدة.

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"الزراعة": نصف مليار جنيه تمويل جديد لمشروع إحياء البتلو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة، اعتمد مبلغ 576 مليون جنيه لعدد 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر تم إصدار 436 رخصة تشغيل وتجديد لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

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ارتفاع محصلة ضحايا زلزال تركيا إلى 17 قتيلاً

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 709 آخرين بعد أن ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة مدينة إزمير غربي تركيا اليوم الجمعة.

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سيارة مسرعة تقتحم الساحة الخارجية للحرم المكي في السعودية (فيديو)

تداول نشطاء عبر موقع "تويتر"، لقطات تظهر اقتحام سيارة مسرعة الساحة الخارجية للحرم المكي في المملكة العربية السعودية.

وظهر في الفيديوهات التي نقلتها صحف سعودية محلية اصطدام سيارة مسرعة بإحدى بوابات الحرم المكي.

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الخرطوم وواشنطن توقعان اتفاقا حول إعادة حصانة السودان السيادية

وقع السودان والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، في وزارة الخارجية الأمريكية، اتفاقية ثنائية لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام.

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قاضية أمريكية توقف مؤقتا حظر تطبيق "تيك توك"

أصدرت قاضية يوم الجمعة أمرا قضائيا أوليا لمنع الولايات المتحدة من الحظر الفعلي لتطبيق مشاركة الفيديو "تيك توك"، حيث أيدت ثلاثة مستخدمين للتطبيق رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة.

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بريطانيا: توقعات بإعلان جونسون إغلاق جميع أنحاء إنجلترا

أفادت وسائل إعلام بريطانية في وقت متأخر يوم الجمعة بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يدرس فرض قيود إغلاق جديدة في كل أنحاء إنجلترا.

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