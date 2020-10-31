"كورونا" في 24 ساعة| 176 إصابة في مصر.. وفرنسا تغلق مجددًا وارتفاع قياسي في أمريكا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 176حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 11حالة جديدة.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن هناك 14 محافظة مدارسها خالية من أي إصابات بفيروس كورونا.

فيما أفاد إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم منذ بداية الجائحة تخطى حاجز الـ45 مليون حالة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

صحة كفر الشيخ تسجل وفاة مصابين بفيروس كورونا

"القاهرة الأكبر".. وزير التعليم يكشف عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" في المدارس حتى الآن

جامعة حلوان تكشف حقيقة إصابة طلاب بهندسة المطرية بـ"كورونا" (بيان رسمي)

عوض تاج الدين: 10 أمصال وصلت المرحلة الثالثة من تجارب كورونا

عوض تاج الدين: زيادة إصابات كورونا في مصر تتراوح بين 15 و20%

لبنان يسجل 1751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 47 حالة وفاة و2878 إصابة بفيروس كورونا

إصابات كورونا على مستوى العالم تتخطى حاجز الـ45 مليون حالة

التشيك: حالات كورونا الحرجة تتخطى الألف لأول مرة

وفاة رئيس الكنيسة الصربية الأرثوذكسية بفيروس كورونا

ألمانيا توسع قواعد الحجر الصحي لتشمل عددا من الدول الأوروبية

إصابة رئيس كاف بفيروس كورونا

فرنسا تغلق مجددا وارتفاع قياسي في عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة

حالات الإصابة بكورونا في اليابان تتجاوز 100 ألف حالة

فرنسا تسجل نحو 50 ألف إصابة جديدة بكورونا و256 وفاة

عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتخطى 9 ملايين شخص

ترامب يقلل من خطورة حدة الجائحة وسط أعداد غير مسبوقة لحالات كورونا

الصحة العالمية: كورونا لا يزال يشكل حالة طوارئ عامة تثير قلقا دوليا

للمرة الأولى.. هولندا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا​