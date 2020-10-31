التقديم ينتهي 31 ديسمبر.. قانون إيطالي جديد يسمح بدخول العمال من 30 دولة منها مصر

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، عن إصدار قانون إيطالي جديد لجلب العمالة إليها من الخارج ويسمى قانون "فلوسي".

وبحسب بيان اليوم، يسمح القانون بدخول 30 ألفاً و850 عاملًا من خارج إيطاليا، عبر 30 دولة منها مصر، على أن ينتهي موعد التقديم في 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت الوزارة أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تلقى ذلك في تقرير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل.



وقال الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو في تقريره للوزير في هذا الخصوص، إن القانون الجديد يسمح بدخول إيطاليا 30850 عاملًا، فضلًا عن 7000 سائق لديه رخصة قيادة نقل ثقيل اعتبارًا من مارس 2021، مشيرًا إلى أن هذا العدد يقسم إلى العمالة غير الموسمية وعددها 12850 على مهن النقل والبناء والسياحة، وهي موزعة على النحو التالي:

- 6700 عامل منهم 4500 عامل من 30 دولة تقبل استقبال المهاجرين منها مصر.

- 1500 عامل للدول التي تستقبل المهاجرين.

- 100 عامل أجنبي حاصل على شهادات تدريب.

-100 عامل أجنبي من أصول إيطالية.

- 500 شخص يستثمر مبلغ لا يقل عن نصف مليون يورو بإيطاليا.



وأضاف الملحق العمالي قائلًا: أما الباقي المتمثل في

- 6150 عاملًا منهم 4060 عاملًا يتم تحويل إقامتهم الموسمية إلى إقامة غير موسمية.

- 1500 عامل لديهم إقامة موسمية للدراسة تحول إلى إقامة غير موسمية.

- 370 عاملًا لديهم إقامة للدراسة تحول لإقامة لأصحاب الأعمال.

- 200 عامل لديهم إقامة دائمة بأوروبا لإقامة في إيطاليا.

- 20 عاملًا لديهم إقامة دائمة بأوروبا لإقامة مستثمر بإيطاليا.



أما العمالة الموسمية وعددها، 18 ألف تقسم على مهن الزراعة والسياحة والفنادق، وتوزع: 17 ألف من جميع الدول علي المهن الثلاث، و1000 لعمال الزراعة لتكون إقامتهم قابلة للتجديد بدون العودة لبلادهم.



وأشار الملحق العمالي بميلانو، إلى أن المستندات المطلوبة: جواز سفر ساري، وصور شخصية، ونسخة العقد، وصحيفة الحالة الجنائية، ويقدم كل ما سبق للقنصلية الإيطالية بالقاهرة، وعند وصول العامل لإيطاليا يتوجه فورا لقسم الشرطة الرئيسي لأخذ بصماته ويستلم تصريح الإقامة، وتصل تكلفة العقد إلي 16 يورو لطبعه وإصداره.



وأوضح كيفية التسجيل، بأن يقوم العامل بالتواصل مع شخص أو شركة موجودة بإيطاليا لتقوم بدورها بالبحث عن صاحب عمل ويقدم له صورة جواز العاملة ، ثم يقوم صاحب العمل بتسجيل بيانات العامل علي موقع وزارة الداخلية الإيطالية ، وفي حالة قبول الطلب "نولا اوستا" أي لا قيود علي الطلب تصدر الوزارة عقد العمل الأصلي الذي يرسله صاحب العمل للعامل.



يذكر أن الدول الثلاثين التي تستفيد من قانون "فلوسي" بإيطاليا هي: مصر والجزائر، مالي، المغرب، السنغال، تونس، وألبانيا، بنغلادش، البوسنة والهرسك، كوريا (جمهورية كوريا)، ساحل العاج، السلفادور، إثيوبيا، الفلبين، غامبيا، غانا، اليابان، الهند، كوسوفو، موريشيوس، مولدوفا، مونتينيغرو (جمهورية الجبل الأسود)، النيجر، نيجيريا، باكستان، جمهورية مقدونيا الشمالية، صربيا، سريلانكا، السودان، أوكرانيا، بجانب الدول التي يجب أن تدخل خلال عام 2020 في اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة.​