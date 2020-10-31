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الأوقاف: "مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية" موضوع خطبة الجمعة

01:23 ص السبت 31 أكتوبر 2020
الأوقاف: "مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية" موضوع خطبة الجمعة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، أن يكون: "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة "، موضوعًا لخطبة الجمعة المقبلة ٦ / ١١ / ٢٠٢٠.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أنبل الناس وأشرفهم في تاريخ البشرية، وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم مفعمان بمواقف النبل والشرف.

وأشار إلى أنه ما أحوجنا إلى دراسة تلك المواقف العظيمة في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء بها لترسخ تلك القيم في حياتنا.

وزارة الأوقاف السيرة النبوية خطبة الجمعة محمد مختار جمعة

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