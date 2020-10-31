الأوقاف: "مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية" موضوع خطبة الجمعة
كتب - محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف، أن يكون: "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة "، موضوعًا لخطبة الجمعة المقبلة ٦ / ١١ / ٢٠٢٠.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أنبل الناس وأشرفهم في تاريخ البشرية، وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم مفعمان بمواقف النبل والشرف.
وأشار إلى أنه ما أحوجنا إلى دراسة تلك المواقف العظيمة في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء بها لترسخ تلك القيم في حياتنا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107030
عدد المصابين
-
99174
عدد المتعافين
-
6234
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
44707793
عدد المصابين
-
32679522
عدد المتعافين
-
1177976
عدد الوفيات
إعلان