الأوقاف: "مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية" موضوع خطبة الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، أن يكون: "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة "، موضوعًا لخطبة الجمعة المقبلة ٦ / ١١ / ٢٠٢٠.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أنبل الناس وأشرفهم في تاريخ البشرية، وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم مفعمان بمواقف النبل والشرف.

وأشار إلى أنه ما أحوجنا إلى دراسة تلك المواقف العظيمة في سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم والتأسي والاقتداء بها لترسخ تلك القيم في حياتنا.