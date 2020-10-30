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"أقل من 30 في القاهرة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

07:30 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
"أقل من 30 في القاهرة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(مصراوي):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم – مطروح – إسكندرية) بفرصة سقوط (40%)، وعلى مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين – رأس بيناس – كاترين) (40%)، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد (أسيوط – المنيا – بحيرة ناصر – أبوسمبل) (40%).

كما يتوقع الخبراء انخفاض بدرجات الحرارة، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال وغرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة "28- 19"، الإسكندرية "28 – 21"، قنا "33- 19"، الأقصر "34– 19"، أسوان "35 – 22".

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجة الحرارة

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