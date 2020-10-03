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السيسي يبحث موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل

06:15 م السبت 03 أكتوبر 2020
السيسي يبحث موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل

اجتماع الرئيس مع وزير العدل

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية".

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي يساهم في تطوير خدمات الوزارة، وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.

ووجّه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.

كما عرض المستشار عمر مروان مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وتعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الرئيس السيسي عمر مروان وزير العدل

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