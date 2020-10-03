أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات تلاميذ التعليم الإلزامي غير القادرين بالجيزة

تكفل النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب بسداد المصروفات المدرسية لطلاب التعليم الإلزامي غير القادرين بمحافظة الجيزة بالكامل.

وشدد أبو العينين على أن أهالي الجيزة كلهم أبناؤه وأنه لن يدخر جهداً في مساعدة أبناء المحافظة بشتى الطرق، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الكثيرون بسبب كورونا، فضلاً عن اهتمامه الشخصي بقضية التعليم باعتبارها الخطوة الأولى للتطوير والنهوض بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء للنائب محمد أبوالعينين واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحثا خلاله كيفية تنفيذ المبادرات الخدمية لأبناء المحافظة، ووضع الأسس لوصول المساهمات لمستحقيها.

وأكد أبو العينين أن اللواء راشد مسئول بدرجة إنسان ويولي اهتماما خاصا بمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

كان النائب أبو العينين أعلن تكفله بتحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد، وذلك على مستوى محافظة الجيزة بالكامل