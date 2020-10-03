لم تُفتح منذ دفنها.. ننشر الصور الأولى لتوابيت الكشف الأثري بسقارة

كشفت وزارة السياحة والآثار، النقاب عن عدد من التوابيت التي يضمها الكشف الأثري الجديد الذي ستعلن عنه بعد قليل في منطقة سقارة الأثرية.

وحصل "مصراوي" على أول صور للتوابيت التي يضمها الكشف الأثري الجديد.

جدير بالذكر أن البعثة المصرية العاملة بمنطقة سقارة الأثرية، قد نجحت في الوصول إلى كشف أثري مهم يضم عددا من التوابيت الأثرية، تجاوز عددها 27 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.