​حار ورياح مثيرة للأتربة في هذه المنطقة.. تفاصيل طقس السبت بالدرجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود السبت، طقس مائلًا للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويسود طقس حار على شمال، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانصا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، قد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة​



