​"الأوبئة تكتسح".. ننشر أبرز إصدارات قصور الكتب استعدادًا لمعرض الكتاب

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب نهاية شهر يناير المقبل، بالكثير من الإصدارات الجديدة.

وأعلن جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، صدور العديد من الكتب الجديدة ضمن مشروع النشر وسلاسل النشر بالهيئة، ومن أهم الكتب التي صدرت حديثًا عن سلسلة آفاق عالمية، هو كتاب "قصيدة النثر.. من بودلير وحتى الوقت الراهن" في جزئين، تأليف سوزان برنار وترجمة رواية صادق، ومراجعة وتقديم الشاعر الكبير رفعت سلام، وجاء إصداره باقتراح من الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق نظرًا لأهمية الكتاب.

تذهب الناقدة الفرنسية سوزان برنار، في الكتاب إلى أنَ قصيدة النثر هي: "قطعة نثر موجزة بما فيه الكفاية، موحدة، مضغوطة، كقطعة من بلور.. خلق حر، ليس له من ضرورة غير رغبة المؤلف في البناء خارجًا عن كلّ تحديد، وشيء مضطرب، إيحاءاته لا نهائية".

كما صدر كتاب "حكايات كانتربري من تاريخ الأوبئة" من روائع الأدب الإنجليزي تأليف جيفرى تشوسر، ترجمة وتقديم وتعليف الدكتور مجدى وهبة، والدكتور عبدالحميد يونس، والكتاب مجموعة قصصية شعرية شعبية ترسم شخصيات الحجاج إلى كانتربرى لزيارة القديس الشهير توماس بيكت، وهي الحكايات التي قارن بينها النقاد وبين ألف ليلية وليلة.

ومن روائع الأدب الفرنسي، صدرت رواية "الطاعون" تأليف ألبير كامي، ترجمة الدكتور كوثر عبدالسلام ومراجعة د. محمد القصاص، ومن سلسلة آفاق السينما "سينما نجيب محفوظ" للناقد نادر عدلي، ومن سلسلة نصوص مسرحية "إنهم يبيعون الحمير" للكاتب المسرحي سعيد حجاج.

وعن سلسلة حكايات مصر، صدر كتاب "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية" لخالد حنفي، ومن سلسلة نصوص مسرحية "المجنونة" للكاتب الكبير نسيم مجلي، و"تجارب نوعية" للكاتبة الموهبة نسرين نور.

وعن سلسلة إبداعات صدرت ثلاثة كتب وهي، "خروج آمن من الشرايين" شعر هالة عصفور، و"الرقصة الأخيرة" قصص قصيرة لهبة حمدي، و"منهك كأنه المعجزة" شعر مروة أبو ضيف، و"في انتظار المزيد" و"ما زال النيل يجري".

وعن سلسل الفلسفة صدرت عدة كتب كالتالي: "الفلسفة والمستقبل.. الدراسات الفلسفية من منظور فلسفي" للدكتور رمضان بسطويسي، وكتاب "اللٌّمع" لمؤلفه أبو نصر الطوسي، وكتاب "الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية" للدكتور كرم عباس، وكتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" لمؤلفه أبوبكر الكلا بازي.

وتواصل سلسلة ذاكرة الكتابة نشر أعمال دكتور حسين فوزي من السندباديات ويصدر الكتاب الرابع "رحلة السندباد القديم"، ومن سلسلة آفاق الفن التشكيل التي يرأس تحريرها الفنان أحمد الجنايني صدر كتاب "جدل الحراك السياسي والفعل التشكيلي في لبنان" للدكتورة رويدا مصطفى الرافعي.

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