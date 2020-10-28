مطالبا بارتداء الكمامة.. البابا تواضروس يحذر من انتشار كورونا مع بداية الشتاء

كتب- مصراوي:

حذر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من انتشار فيروس كورونا مع بدء موسم الشتاء، مطالبا الجميع بالحرص وارتداء الكمامة وغسيل الأيدي والمطهرات وتطبيق التباعد الاجتماعي، قائلا: ليس من الحكمة أن نغلق البلاد، الناس تريد سير الاقتصاد وتوفير الاحتياجات فالبديل الوحيد هو ألا نستهين.

وشدد البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم بالكاتدرائية، بعدم الاستهانة بهذا الأمر، قائلا: "رايحين السوق نلبس الكمامة، داخلين محل بالكمامة، ولو أبسط أعراض ظهرت استريح في البيت، مش تقول أروح الكنيسة"، مشيرا إلى أن الكنيسة أصدرت أمس بيانا لتقليل الأعداد في الكنائس وإذا تطورت الأمور سيتم إصدار بيان جديد لتقليل الأعداد مرة أخرى.

وأعلن البابا عن تقديم موعد العظة الأسبوعية في فصل الشتاء لتكون 6 مساء بدلا من 7 مساء، وتناول البابا خلال عظته ثقافة التضرع والصلاة، قائلا: "اليوم ثقافة التضرع وهي الصلاة ولكن من أجل الآخرين، فهي بها اختبارات أولها المحبة".