الآثار تناقش تصميم الموقع الإليكتروني للمتحف المصري الكبير
كتب- مصراوي:
اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير والمهندسة يمنى إسماعيل معاون الوزير لمتابعة أعمال مشروع المتحف، وممثلي الشركة المعتمدة لتنفيذ أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمتحف، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بالموقع الإلكتروني للمتحف.
وخلال الاجتماع، وبحسب بيان، تم استعراض تصميم الموقع الإليكتروني للمتحف، والمحتوى العلمي للقطع الأثرية، وكذلك آخر مستجدات أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT)، وعلى الزيارات الافتراضية وأنظمة التأمين الخاصة بقاعات العرض المتحفي، وأنظمة حجز تذاكر الزيارة للمتحف.
وقد وجه وزير السياحة والآثار بسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة لعمل هذه الأنظمة، استعدادًا للافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير.
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