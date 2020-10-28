كورونا في 24 ساعة| إسبانيا تسجل 52 ألف إصابة.. و11 حالة وفاة في مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أحداثًا مهمة على صعيد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل نحو 52188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

لفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد وصل إلى مليون و98320 حالة، وارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 279 حالة، ليصل الإجمالي إلى 35031، حسب الوزارة.

كما أعلنت وزارة الصحة في مصرعن تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بجانب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

جاءت أبرز الأخبار على النحو التالي:

"ارتفاع".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الثلاثاء

الصحة العالمية: الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا هي العمل معًا

بسبب "كورونا".. كنائس الإسكندرية تعتذر عن عدم استقبال أية رحلات

إصابة نائب رئيسة المفوضية الأوروبية بكورونا

ميركل تحذر من الدخول في وضع صعب للغاية فيما يتعلق بكورونا

دراسة: مناعة كورونا تستمر لأشهر فقط.. وجرعة لقاح واحدة لن تكفي

"القاهرة.. صخب مسلوب".. كورونا يطفئ أنوار القاهرة مبكرا (قصة مصورة)

لاحتواء الوباء.. روسيا تحظر المطاعم والملاهي ليلاً وتشدد قيود الكمامات

إسبانيا تسجل أكثر من 52 ألفًا إصابة جديدة بكورونا

إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتخطى 8.67 مليون حالة

فرنسا: 258 حالة وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا

الصحة العالمية: أوروبا مازالت قادرة على تجنب الإغلاق الكامل

مستشار الرئيس: تجارب لقاح الكورونا مازالت تحتاج إلى شهور.. والموجة الثانية محتملة