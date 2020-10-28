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جهاز القاهرة الجديدة يعلن مواعيد تسليم شقق سكن مصر وأرقام العمارات - صور

12:10 ص الأربعاء 28 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز القاهرة الجديدة مواعيد تسليم الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لشقق سكن مصر وذلك اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل لمسلسل 10 ومسلسل 14.

وينشر مصراوي، مواعيد التسليم وأرقام العمارات التي تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت متاحة للتسليم، والتي جاءت على النحو التالي:

يبدأ تسليم مسلسل 10 يوم 1 نوفمبر حتى يوم 30 ديسمبر المقبل، حيث يجري تسليم ارقام العمارات من 14 إلى 28 خلال الفترة من 1 إلى 19 نوفمبر بواقع عمارة كل يوم.

وتسليم العمارات من 1 إلى 12 ومن 29 إلى 40 خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 7 ديسمبر.

تسليم العمارات من 41 حتى 57 سيكون خلال الفترة من 8 إلى 30 ديسمبر المقبل.

كما يبدأ تسليم عمارات المسلسل رقم 14 يوم 1 حتى 5 نوفمبر لعمارات 1 حتى 5 بواقع عمارة كل يوم.

وجاءت إجراءات التسليم على النحو التالي:
- التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد لإنهاء إجراءات التعاقد.

- التوجه لجهاز المدينة بالتجمع الثالث بأصل خطاب البنك من الشيكات الموقع عليها.

- التوجه لمكتب خدمة المواطنين لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

شقق سكن مصر جهاز القاهرة الجديدة

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